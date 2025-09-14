Министерство нациэкономики подготовило поправки в Правила формирования тарифов, сообщает Zakon.kz.

В частности, проект предусматривает изменения в действующие Правила формирования тарифов в части пересмотра дифференциации тарифов на регулируемые услуги водоснабжения и теплоснабжения по подгруппам населения.

«Снижение тарифов по подгруппам населения позволит обеспечить более стабильную и приемлемую тарифную политику, при этом не нарушая устойчивость работы предприятий водоснабжения и теплоснабжения», – отмечают в МНЭ.

Как ожидается, реализация данных изменений будет способствовать сдерживанию роста тарифов на услуги водоснабжения и теплоснабжения для населения.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 26 сентября 2025 года.

