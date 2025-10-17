С 1 января 2025 года в Российской Федерации вступили в силу новые правила миграционного учёта, согласно которым срок пребывания иностранных граждан без регистрации, включая граждан Казахстана, сокращён со 180 до 90 дней в течение календарного года. Это ограничение действует независимо от количества въездов и выездов.

Новые нормы распространяются также на водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки, что особенно актуально для казахстанских компаний, работающих на маршрутах в Россию.

Как сообщили в компетентных органах, российская сторона рассматривает возможность пересмотра указанных ограничений для граждан Казахстана, занятых в сфере международных перевозок.

До принятия официального решения казахстанским перевозчикам рекомендуется заранее проверять сроки нахождения своих водителей на территории России, чтобы избежать нарушений миграционного законодательства и возможных санкций.

Эксперты отмечают, что соблюдение новых правил позволит компаниям избежать штрафов, административных мер и ограничений на въезд для своих сотрудников.

