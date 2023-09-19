Право на УДО: когда Челах может выйти из колонии

В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД сообщили, когда приговоренный к пожизненному сроку Владислав Челах сможет подать свое ходатайство на право условно-досрочного освобождения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ответе на официальный запрос Tengrinews.kz в КУИС сообщили, что у Челаха есть право подачи на условно-досрочное освобождение в 2037 году.

«Челах Владислав Валерьевич отбывает наказание в учреждении №39 в городе Жетыгара. Осужден по особо тяжким преступлениям. Начало срока — 5 июля 2012 года, в учреждение прибыл 4 марта 2013 года. Формальный срок условно-досрочного освобождения — 5 июля 2037 года«, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас Челаху 30 лет. Он был осужден в возрасте 20 лет. В июле 2037 года ему будет 44 года.

Отметим, пограничник Владислав Челах отбывает свое наказание в колонии для пожизненно осужденных «Черный беркут» в Костанайской области. Колония для пожизненно осужденных расположена на одиноком холме посреди голой степи в Костанайской области недалеко от города Житикара.

Как сообщили в КУИС, за время отбывания наказания он дважды поощрялся: за добросовестное отношение к труду и участие в воспитательных мероприятиях.

Карагандинца Владислава Челаха, служившего пограничником, приговорили к пожизненному сроку в декабре 2012 года. Его признали виновным в убийстве 14 сослуживцев и егеря на временном пограничном посту «Арканкерген» в мае 2012 года. Владислава Челаха обвинили в массовом убийстве. После вынесенного приговора последующие инстанции не изменили решение суда первой инстанции.