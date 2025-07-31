Заместитель главы Бюро нацстатистики Асель Шауенова сообщила, что казахстанцам предлагают временную работу интервьюерами для участия в сельскохозяйственной переписи.

В Казахстане с 1 августа стартует сельскохозяйственная перепись. Она будет проходить в два этапа: сначала фермеры смогут пройти анкетирование онлайн, а с 20 сентября по 20 октября тех, кто не заполнил форму дистанционно, навестят интервьюеры.

«Важно, чтобы все сельхозформирования, а также как можно больше личных подсобных хозяйств прошли перепись именно в онлайн формате. Всего планируется охватить более 21 тысячи сельхозпредприятий и около 279 тысяч крестьянских и фермерских хозяйств, ИП, которые ведут сельхоздеятельность. Для офлайн этапа, который начнется с 20 сентября мы набираем интервьюеров в селах и все желающие, которые хотят трудоустроиться, то могут обращаться по номеру 1446 либо в террдепартамента статистики. Планируется привлечь 3507 интервьюеров, которые выйдут на подворовой обход с 20 сентября и будут обходить все села, все поселки. Интервьюером может стать гражданин Казахстана старше 18 лет. Спецтребований к образованию нет. Самое главное – иметь навыки работы с техническими инструментами и иметь желание работать, потому что все сотрудники обязательно проходят детальное обучение, поэтому уровень образования не важен», – отметила Шауенова на брифинге в СЦК.

В среднем интервьюер может заработать 185 тысяч тенге за период с 20 сентября по 20 октября. Однако размер заработной платы зависит от объёма выполненной нагрузки, ответили в пресс-службе Нацбюро на запрос редакции informburo.kz.

«Один интервьюер в городской местности должен обойти и опросить около 480 объектов, домов. Если он это выполняет, то он получает 185 тысяч. Это без вычетов (налогов. – Авт.), общая сумма. Если он, допустим, сделает 400 домов, то оплата будут пропорциональна объёму выполненной работы», – рассказали в ведомстве.

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