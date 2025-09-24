По данным руководителя управления госдоходов по Костанаю Азамата Кожукова, налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 8 месяцев составил 2 497,2 млн.тенге. Но при этом имеются факты занижения сумм налога на имущество по объектам, используемым в предпринимательской деятельности.

Азамат Кожухов привел примеры. Один из них дом по улице Мауленова 18. Там находится магазин.

«Его оценка от 26 августа 2009 года на сумму -1,6 миллиона тенге, площадь-49 квадратных метров. Налог на имущество- 8 087 тенге. Тогда как, объект недвижимости, расположенный по адресу проспект Абая, 153 «Ломбард» с площадью 49 квадратных метров, оценка – более 19 миллионов тенге, исчисляет налог -96 000 тенге. При наличии одинаковой площади оценка разная, потери только по одному объекту составляют 87 913 тенге в год. Таких примеров по городу можно приводить бесконечно», — сказал Азамат Кожуков.

Руководитель управления госдоходов обратился к акиму Костаная, поручить соответствующему уполномоченному органу провести разъяснительную работу с налогоплательщиками по переоценке коммерческих объектов для увеличения поступлений налога на имущество.

«Оценка по имуществу, сейчас сказали по объектам. Вот простой пример: ул.Мауленова, 49, там магазин. 8000 тенге налог. Точно такой же ломбард 100 000 тенге (налог) такой же площадью. Около 25 000 у нас ИП. Если вот так всех посчитать, это огромная сумма выльется. Это что делает? Это просто уменьшает налоговую нагрузку на себя. То есть хитрят. Бюджет не дополучает налоги соответственно. И далее оно идет то, что разъяснительную работу надо проводить. Обязательно в этом порядке надо еще раз провести и работать с ними», — отметил аким Костаная.

