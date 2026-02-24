Согласно закону, местные исполнительные органы всех уровней наделяются полномочиями анализировать причины правонарушений, участвовать в формировании и реализации государственной политики в сфере профилактики, а также принимать меры по социальной адаптации и реабилитации правонарушителей.

Кроме того, на местные власти возложена обязанность устранять факторы, способствующие совершению преступлений, в том числе повторных.

К работе подключат общественные объединения

Особое внимание уделяется профилактике бытовых правонарушений. В эту работу планируется активно вовлекать институты гражданского общества.

В частности, объединения собственников имущества (ОСИ) смогут уведомлять граждан, создающих угрозу безопасности, о правовых последствиях их поведения, а также информировать уполномоченные органы о выявленных правонарушениях и лицах, склонных к их совершению.

Также предусмотрено проведение комплекса мероприятий, направленных на создание безопасных условий проживания.

Как подчеркнули на совещании, новый закон ориентирован на системную профилактику и объединение усилий государственных органов и общества для снижения уровня правонарушений в регионе.

