 Ya Metrika Fast
USD 541.34 EUR 640.73 RUB 6.53

Представлены детали проекта «Центр – Запад» автодороги через Костанайскую область

— Сегодня, 11:18
Изображение для новости: Представлены детали проекта «Центр – Запад» автодороги через Костанайскую область

Фото пресс-службы Премьер-министра РК

14 марта текущего года на IV заседании Национального курултая Глава Государства дал поручение о реализации стратегического проекта «Центр – Запад». В целях его исполнения в Министерстве транспорта состоялось совещание, на котором обсудили ход проводимых работ. Об этом сообщили в министерстве транспорта. 

Изображение 3 для Представлены детали проекта "Центр – Запад" автодороги через Костанайскую область

Новая дорога напрямую соединит столицу с западными регионами страны через Аркалык, Торгай и Иргиз. Маршрут предусматривает строительство с нуля участков «Астана – Аркалык» и «Торгай – Иргиз» и использование существующей дороги между Аркалыком и Торгаем (участок находится в нормативном состоянии).

В настоящее время ведется мобилизация техники и персонала, обустраиваются вахтовые городки, производится снятие плодородного слоя почвы.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.