14 марта текущего года на IV заседании Национального курултая Глава Государства дал поручение о реализации стратегического проекта «Центр – Запад». В целях его исполнения в Министерстве транспорта состоялось совещание, на котором обсудили ход проводимых работ. Об этом сообщили в министерстве транспорта.

Новая дорога напрямую соединит столицу с западными регионами страны через Аркалык, Торгай и Иргиз. Маршрут предусматривает строительство с нуля участков «Астана – Аркалык» и «Торгай – Иргиз» и использование существующей дороги между Аркалыком и Торгаем (участок находится в нормативном состоянии).

В настоящее время ведется мобилизация техники и персонала, обустраиваются вахтовые городки, производится снятие плодородного слоя почвы.

