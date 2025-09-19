В Казахстане предотвращена кибератака на автолюбителей
Генеральный прокурор Берик Асылов сообщил в соцсети X о первых результатах работы Центра прогнозирования преступных...
Новая дорога напрямую соединит столицу с западными регионами страны через Аркалык, Торгай и Иргиз. Маршрут предусматривает строительство с нуля участков «Астана – Аркалык» и «Торгай – Иргиз» и использование существующей дороги между Аркалыком и Торгаем (участок находится в нормативном состоянии).
В настоящее время ведется мобилизация техники и персонала, обустраиваются вахтовые городки, производится снятие плодородного слоя почвы.
