В связи с неблагоприятными погодными условиями и резким понижением температуры воздуха 22 января 2026 года учащиеся первой смены в ряде районов Костанайской области, а также в городе Костанай, переведены на дистанционный формат обучения.

По данным синоптиков, температура воздуха составляет –28…–30 градусов, скорость ветра — до 6 м/с, что создает дополнительные риски для здоровья детей.

Так, в районе Беимбета Майлина на онлайн-обучение переведены учащиеся КПП, 1–11 классов первой смены. Всего дистанционно будут обучаться 3034 школьника.

Аналогичное решение принято в Алтынсаринском районе — учащиеся 0–11 классов первой смены временно переведены на дистанционный формат обучения.

Кроме того, в городе Костанай учащиеся КПП, 1–11 классов первой смены 22 января 2026 года также будут обучаться дистанционно.

Отмечается, что данные меры носят временный характер и направлены на обеспечение безопасности и сохранение здоровья школьников. Информация о возобновлении очного обучения будет доведена дополнительно.

Из-за морозов занятия в колледжах Костаная переведены на дистанционный формат В связи с неблагоприятными погодными условиями 22 января 2026 года занятия для студентов 1–2 курсов...

Зарплаты станут больше. В Казахстане увеличили сумму стандартного необлагаемого минимума С 1 января в Казахстане уменьшилась налоговая нагрузка на заработные платы наёмных работников. Новый Налоговый...