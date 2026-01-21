В связи с неблагоприятными погодными условиями и резким понижением температуры воздуха 22 января 2026 года учащиеся первой смены в ряде районов Костанайской области, а также в городе Костанай, переведены на дистанционный формат обучения.
По данным синоптиков, температура воздуха составляет –28…–30 градусов, скорость ветра — до 6 м/с, что создает дополнительные риски для здоровья детей.
Так, в районе Беимбета Майлина на онлайн-обучение переведены учащиеся КПП, 1–11 классов первой смены. Всего дистанционно будут обучаться 3034 школьника.
Аналогичное решение принято в Алтынсаринском районе — учащиеся 0–11 классов первой смены временно переведены на дистанционный формат обучения.
Кроме того, в городе Костанай учащиеся КПП, 1–11 классов первой смены 22 января 2026 года также будут обучаться дистанционно.
Отмечается, что данные меры носят временный характер и направлены на обеспечение безопасности и сохранение здоровья школьников. Информация о возобновлении очного обучения будет доведена дополнительно.
