11 декабря в ряде регионов страны — Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Костанайской, Кызылординской областях, а также в области Улытау — местами ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега.

На отдельных участках трасс возможны гололёд, ухудшение видимости и снежный накат.

Службы призывают водителей быть предельно внимательными за рулём: выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию, избегать резких манёвров и по возможности воздержаться от дальних поездок при сильном ухудшении погоды.

«Учитывайте состояние дорожного покрытия и метеоусловия, планируя маршрут, — это поможет сохранить вашу жизнь и жизни других участников дорожного движения», — говорится в сообщении.

