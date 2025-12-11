11 декабря в ряде регионов страны — Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Костанайской, Кызылординской областях, а также в области Улытау — местами ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега.
На отдельных участках трасс возможны гололёд, ухудшение видимости и снежный накат.
Службы призывают водителей быть предельно внимательными за рулём: выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию, избегать резких манёвров и по возможности воздержаться от дальних поездок при сильном ухудшении погоды.
«Учитывайте состояние дорожного покрытия и метеоусловия, планируя маршрут, — это поможет сохранить вашу жизнь и жизни других участников дорожного движения», — говорится в сообщении.
Шанс на свою квартиру: в Костанайской области распродают новостройки для 30 тысяч очередников
В Казахстане временно отменят плату на некоторых участках платных дорог
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.