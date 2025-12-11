USD 518.39 EUR 603.09 RUB 6.68

Предупреждение для казахстанских водителей от 11.12.2025 09:11

11 декабря в ряде регионов страны — Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Костанайской, Кызылординской областях, а также в области Улытау — местами ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега.

На отдельных участках трасс возможны гололёд, ухудшение видимости и снежный накат.

Службы призывают водителей быть предельно внимательными за рулём: выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию, избегать резких манёвров и по возможности воздержаться от дальних поездок при сильном ухудшении погоды.

«Учитывайте состояние дорожного покрытия и метеоусловия, планируя маршрут, — это поможет сохранить вашу жизнь и жизни других участников дорожного движения», — говорится в сообщении.



