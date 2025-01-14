Погодные условия на республиканских автодорогах. Сообщение распространила Нацкомпания «КазАвтоЖол».

14 января 2025 года в Актюбинской, Атырауской, ЗКО, Мангистауской и Костанайской областях местами ожидается снег.

«В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах»,- сообщили в Казавтожол.

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