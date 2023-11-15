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Президент дал поручение по делу об убийстве Салтанат Нукеновой

Фото instagram/_salta_n

Президент провел встречи и консультации с министром внутренних дел Ержаном Саденовым, Генеральным прокурором Бериком Асыловым, Председателем Верховного суда Асламбеком Мергалиевым, а также руководителями других профильных ведомств. Глава государства особое внимание уделил вопросам соблюдения законности, повышения уровня правосознания и правовой культуры граждан, сообщает Акорда. 

По мнению Касым-Жомарта Токаева, принцип Закон и Порядок должен стать своеобразным идеологическим, политическим путеводителем казахстанского общества. Сложившаяся ситуация требует непримиримого отношения ко всем видам правонарушений: от бескультурья на улицах до драк, краж и убийств.

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Глава государства считает, что бороться с такими негативными явлениями нужно всем обществом. В стране необходимо сформировать атмосферу абсолютного неприятия любых нарушений Закона и Порядка, включая бытовое насилие, вандализм, хамство, хулиганство. Следует решительно пресекать любые факты насилия против женщин и детей.

Касательно недавнего резонансного убийства в одном из столичных ресторанов Президент поручил руководству МВД держать это дело на особом контроле.

«Закон должен быть един для всех. Справедливость в обществе – это солидарность граждан во имя укрепления законности. Справедливый Казахстан – это страна, где царят Закон и Порядок», – полагает Президент.

Напомним, в своем выступлении накануне Дня Республики Глава государства называл повышение правовой культуры важнейшим условием построения Справедливого Казахстана.

«Беззаконие, беспорядок, бескультурье приведут страну к пропасти. Таким негативным явлениям мы должны противостоять всем обществом. Важно это глубоко усвоить. Общество, в котором есть порядок, будет цивилизованным – это аксиома. Если каждый гражданин будет уважать законы страны, будет и единство, и благополучие», – отмечал Касым-Жомарт Токаев.

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