Самой взрослой, которая подверглась бытовому насилию — 76 лет, а самой молодой — 19 лет — директор приюта Костаная

Новость о смерть 31-летней Салтанат Нукеновой, которая по предварительным данным, была убита мужем — экс-министром экономики Куандыком Бишимбаевым, буквально за один день всколыхнула общественность. Бытовое насилие — одна из актуальных проблем современности.

Говорят об этом и цифры. С начала года в области к ответственности за тиранию внутри семьи наказали более 3000 человек. В департаменте полиции даже составили портрет агрессора.

«Если говорить о домашнем тиране, агрессоре, то здесь можно сказать, что это зачастую мужчина старше 35 лет, не работающий, злоупотребляющий спиртными напитками, в некоторых случаях и наркотические факты имеют место быть. Не имеющий постоянного заработка, постоянного места работы. Пользуется только случайным заработком», — говорит старший инспектор УМПС ДП Костанайской области Ботагоз Откульбаева.

В полиции составили и портрет жертвы, это женщины старше 30 лет, не работающие, и материально зависимые от агрессора. Как отмечает Ботагоз Откульбаева, случаи бытового насилия увеличились и из-за того, что с 1-го июля в законодательство внесли поправки, и теперь домашних тиранов наказывают без заявления потерпевшей стороны.

«Причинами развода бытовое насилие сегодня не является. В 2022 году было очень много причин именно бытового насилия. Если есть в семье бытовое насилие, здесь мы очень осторожны. Вопрос примирение стараемся глубоко не ставить, потому, что могут быть некие последствия», — говорит руководитель проекта «Семейная терапия «Отбасы Help» Несибели Басенова.

Психологи отмечают, узнать, что мужчина агрессор, можно еще и на первых порах. Зачастую это видно сразу, когда он начинает постоянно контролировать. Под маской «заботливого романтика»

«Причина, которая чаще всего происходит — женщина попадает в цикл насилия. В первый раз, когда она сталкивается с ситуацией насилия, мужчина поднимает на нее руку, но после этого он раскаивается. И начинает просить прощения, начинается цветочно-шоколадный период. Он говорит, я больше никогда не буду. Она прощает, и снова поднимает руку», — говорит директор приюта специальных услуг для жертв бытового насилия Нина Косюк.

Как отмечает Нина Косюк к ним за помощью обращаются женщины разных возрастов. Самой взрослой, которая подверглась бытовому насилию -76 лет. А самой молодой — 19 лет.

«Чаще всего мужчина поднимает руку на женщину, когда дети находятся маленькими, когда женщина не может никуда уйти. Она зависима от мужчины. Она зависима финансово, потому, что квартиру они снимают одну, и находятся они на одной территории. Зарплаты чаще всего у нее нет, пособие, но оно не такое большое, чтобы уйти отдельно и снимать квартиру», — говорит директор приюта специальных услуг для жертв бытового насилия Нина Косюк.

Сегодня в Костанае работают пять центров помощи женщинам и детям, пострадавшим от бытового насилия. Кроме того, круглосуточно работают call центры 111 и 150, куда могут обратиться люди, подвергшиеся насилию.

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