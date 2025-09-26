 Ya Metrika Fast
Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

— Сегодня, 16:52
Изображение для новости: Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

Фото akorda.kz

Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества, отметив его поступательное развитие в духе стратегического партнерства и союзничества. Об этом сообщает Акорда. 

Рассмотрен ход реализации договоренностей по укреплению торгово-экономического сотрудничества, включая сферы энергетики, промышленности и транспорта.

Отмечено динамичное развитие культурно-гуманитарного взаимодействия. Особое внимание в ходе беседы было уделено подготовке к предстоящему государственному визиту Президента Казахстана в Российскую Федерацию.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.



