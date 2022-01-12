Президент отменил режим ЧП в ряде регионов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отменил чрезвычайное положение в ряде областей, передаёт zakon.kz

В тексте говорится:

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Отменить с 7:00 13 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Западно-Казахстанской области, введенное Указом Президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 740 «О введении чрезвычайного положения в Западно-Казахстанской области».

Также режим ЧП был отменен с 13 января в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

Указ вводится в действие со дня подписания.

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