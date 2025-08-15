Вопрос защиты прав педагогов всегда должен быть в зоне особого внимания. Об этом сказал Глава государства на августовской конференции.

«В своем выступлении я уже говорил о том, что педагоги должны быть освобождены от занятий, не относящихся к их основной деятельности. Однако зачастую на местах власти грубо нарушают требования закона. Прокуратура должна пресекать подобные нарушения. Также считаю, что нецелесообразно за любой несчастный случай с участием детей сразу же наказывать учителей. Если подобный инцидент произошел вне школы или из-за безответственности родителей, то педагог не должен нести ответственности за него. Директор и учителя были привлечены к ответственности и уволены из-за трагического происшествия с участием выпускников в Алматинской области. Считаю правильным, что министерство заступилось за руководство и педагогов школы. Нельзя допустить, чтобы подобные случаи повторялись. Предлагаю внести поправки в Закон «О статусе педагога» для защиты прав учителей», — отметил Токаев.

