Во время рабочей поездки в Акмолинскую область Касым-Жомарт Токаев сообщил о планах посетить Костанайскую область. Об этом сообщает Акорда.

Президент сообщил, что в текущем году намерен совершить визит в Аркалык.

«В этом году я планирую посетить Костанайскую область. В своем Послании я отдельно отметил эту область и сказал, что необходимо уделить приоритетное внимание Торгайскому региону. В этом году я обязательно поеду в Аркалык. В свое время я дал обещание, и пришло время его выполнить. Торгайский регион должен быть в зоне особого внимания»,- сказал Президент РК.

