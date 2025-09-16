 Ya Metrika Fast
Президент РК анонсировал поездку в Костанайскую область

— Сегодня, 16:19
Изображение для новости: Президент РК анонсировал поездку в Костанайскую область

Фото Акорды

Во время рабочей поездки в Акмолинскую область Касым-Жомарт Токаев сообщил о планах посетить Костанайскую область. Об этом сообщает Акорда. 

Президент сообщил, что в текущем году намерен совершить визит в Аркалык.

«В этом году я планирую посетить Костанайскую область. В своем Послании я отдельно отметил эту область и сказал, что необходимо уделить приоритетное внимание Торгайскому региону. В этом году я обязательно поеду в Аркалык. В свое время я дал обещание, и пришло время его выполнить. Торгайский регион должен быть в зоне особого внимания»,- сказал Президент РК.



