Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в конференции «Устойчивое развитие и безопасность на евразийском пространстве». Об этом сообщает Акорда.

Глава государства проинформировал участников конференции о реализации в Казахстане курса на масштабные преобразования всех сфер общественной жизни. По его мнению, принципиальной новацией политических реформ стало закрепление в Основном законе положения об ограничении мандата Президента однократным семилетним сроком.

– Такой нормы нет ни в одной стране так называемого «постсоветского пространства» и даже за его пределами. Один семилетний президентский срок, на мой взгляд, достаточен для осуществления предвыборной платформы и реформ, исходя из того, что Президент – это все же нанятый народом государственный управленец. Убежден, что в нашей стране должна царить диктатура Закона и Порядка. Только так можно обеспечить надлежащие условия для дальнейшего осуществления реформ, а также привлечения инвестиций в экономику Казахстана. Закон и Порядок – это основа строительства Справедливого Казахстана. Запрос на справедливость был везде и всегда, и Казахстан не исключение. Все наши реформы, как бы трудно они ни продвигались, носят необратимый характер, их никто уже не сможет остановить и, тем более, обратить вспять, – заявил Глава государства.