Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 сентября подписал закон по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает zakon.kz

Закон разработан в целях усовершенствования национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также реализации международных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

​Законом предусматривается следующее:

введение новых субъектов финансового мониторинга (организации, осуществляющие клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами, биржевые брокеры, осуществляющие свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, операторы сотовой связи, Государственная корпорация «Правительство для граждан») с закреплением уполномоченного органа;

введение для субъектов финансового мониторинга обязанности по направлению в уполномоченный орган сообщений о подозрительной деятельности.

Кроме того, систему оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма предлагается поделить на два уровня – национальную оценку, которую будет проводить уполномоченный орган по финансовому мониторингу, и секторальную оценку, проводимую государственными органами, осуществляющими в пределах своей компетенции контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ на основании методологии, согласованной с уполномоченным органом.

