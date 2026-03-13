Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал появившиеся в информационном пространстве заявления о возможной угрозе территориальной целостности страны в связи с предложением установить специальный правовой режим для отдельных территорий и «городов ускоренного развития».

По словам главы государства, подобные обвинения распространяют люди, которые не изучили мировой опыт и не разобрались в сути предлагаемых норм.

«Кстати, это касается и стенаний по поводу якобы снижения статуса русского языка в проекте Новой Конституции. Забавно читать подобного рода статьи с многочисленными стилистическими и грамматическими ошибками, их авторы радеют за русский язык, а сами толком его не знают. Между тем сам факт опубликования текста Новой Конституции на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, в качестве официального документа говорит о многом и в комментариях и, тем более, в оправданиях не нуждается», — отметил Президент РК.

