При каких условиях теперь будут отстреливать собак, рассказали в управлении ветеринарии Костанайской области

Чипировать, вакцинировать, стерилизовать и отпускать в естественную среду обитания теперь в Казахстане будут бездомных животных. Отстрел или иная форма умерщвления признаны не гуманными. Закон «Об ответственном обращении с животными» в силу вступил еще в марте, а вот типовые правила отлова, содержания и умерщвления кошек и собак министерство экологии утвердило только в мае.

Ими и будут руководствоваться ветслужбы на местах. Уже известно, что строительством приютов займутся акиматы городов и районов, а временным содержанием животных, то есть осмотром, уходом и так далее — управление ветеринарии.

«Также министерством финансов утвержден новый единый бюджетный классификатор республики Казахстан, согласно которому отделам ЖКХ района, города областного значения были дополнены бюджетные программы по строительству и содержанию приютов, пунктов временного содержания животных. Управлением ветеринарии дополнены бюджетные программы по временному содержанию, идентификации, вакцинации и стерилизации безнадзорных, бродячих животных», — говорит руководитель управления ветеринарии акимата Костанайской области Ахат Шектыбаев.

Проекты и правила разработаны, и ждут утверждения на областной сессии маслихата. Депутаты и должны будут рассмотреть вопрос о выделении средств акиматами городов и районов на строительство и содержание приютов.

«Приюты у нас должны быть в каждом районном центре пока хотя бы, в каждом городе. А что касается уже в дальнейшем, то будем смотреть по ситуации. В каждом населенном пункте или селе конечно строить приют или питомник будет затратно. Но если в каждом районе будут ветеринарные службы или службы отлова будут отлавливать и доставлять во временные пункты, приюты или питомники», — объяснил руководитель управления.

Не исключает полностью новый закон и умерщвления животных. Есть четкий регламент, когда специалисты могут ликвидировать животное.

«Законом предусмотрено при отлове из среды обитания животных, напавших на человека или представляющих угрозу жизни и здоровью человека, в том числе и сбившихся в стаи. состоящих из не менее 3-х особей, допускается применение препаратов для обездвиживания с последующим умерщвлением этих животных», — подчеркнул Ахат Шектыбаев.

Когда, где и в каком количестве будут построены приюты и пункты временного содержания животных, пока неизвестно. Тем временем до вступления типовых правил отлова, временного содержания и умерщвления животных, утвержденных приказом министерства экологии, остается чуть больше 20 дней.

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