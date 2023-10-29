При средней зарплате в Казахстане в 365 тысяч цена метра «вторички» – 500 тысяч — сенатор

В Казахстане средняя зарплата во II квартале 2023 года составила 365 тыс., а цена жилья на вторичном рынке – 500 тыс. за 1 кв.м, заявил депутат сената Султанбек Макежанов, сообщает КазТАГ.

«Средняя зарплата по итогам II квартале 2023 года составила 365 тыс., в то же время стоимость жилья на вторичном рынке установилась около 500 тыс. за 1 кв.м (…) Эту разницу сегодня очень трудно восполнить даже стабильно работающему среднестатистическому гражданину», — сказал Макежанов, озвучивая депутатский запрос на заседании сената в четверг.

По его словам, более 80% от общего числа покупающих жилье используют ипотеку.

Сокращение льготных ипотечных программ и повышение «порога достаточности» пенсионных накоплений привело, по мнению сенатора, к снижению покупательской способности населения и спроса на первичное жилье.

В 2022 году началось субсидирование арендной платы в частном жилищном фонде для очередников, но «моментально выросла цена аренды жилья на сумму субсидирования», отметил сенатор.

«В целом, за последние пять лет цены стройматериалов выросли более чем на 50%, а по отдельным видам в два и более раз. Однако в этой части, со стороны уполномоченных госорганов не принимаются эффективные меры по решению данного вопроса», — сказал Макежанов.

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