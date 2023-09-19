Прибавку к зарплате в РК получат более 4500 работников: о ком идет речь?

Об этом сообщает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу минэкологии и природных ресурсов РК.

С 1 июля текущего года, в соответствии с ППРК «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», выросли заработные платы штатных сотрудников организаций лесного хозяйства. Однако, в ходе согласования с заинтересованными государственными органами норма по установлению вышеуказанных надбавок внештатным работникам лесного хозяйства не была поддержана ввиду того, что положения постановления не распространяются на внештатных работников, так как они не являются отраслевыми специалистами.

Вместе с тем, по итогам проведенного в министерстве мониторинга государственных закупок определена сумма экономии в размере 853 млн тенге.

В этой связи, министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев поручил направить эти финансовые средства для дополнительной оплаты труда работников, не вошедших в категорию специалистов, заработная плата которых повышена с 1 июля т. г. Надбавку получат 4 539 работников.

Отметим, что средства выделены в рамках утвержденного бюджета министерства, за счет перераспределения расходов по итогам проведенных государственных закупок, без изменения изначально запланированных результатов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.