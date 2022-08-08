Накрыла мгла. Причины воскресного задымления Костаная озвучили синоптики

Причем, как отмечают костанайские метеорологи, подобная мгла будет наблюдаться в регионе еще несколько дней, пока не пойдут дожди.

Задымление от пожаров в Сибири дошло и до Костанайской области. Вчера вечером областной центр и его пригород были окутаны смогом. Как отмечают костанайские синоптики, это загрязнение воздуха они отнесли к мгле.

«Смог -это загрязнение воздуха предприятиями, а мгла — это скопление частиц дыма, это естественное вот в данный момент у на сбыла мгла, она переместилась из Российской Федерации», — говорит инженер-синоптик КФ «Казгидомет» Раиса Маркевич.

Причина, что задымление от лесных пожаров за сотни километров, дошло до нас — это сильный северо-восточный ветер с порывами до 15 метро в секунду. При чем ветер и ухудшение видимости может возникнуть и в эти ближайшие три дня, пока ветер не переменит свое направление.

«Самое большое — это направление ветра, смешение масс с тайги, через восток и смена иже на наше положение. Ветер сменится на северо-запад и с другой стороны дожди и грозы», — объясняет Раиса Маркевич.

Насколько эта мгла вредна, синоптики не комментируют, но отмечают, что само по себе такое задымление уже считается загрязнением атмосферного воздуха, а значит у людей, у которых есть проблемы с дыханием, могут возникнуть сложности. Легче, по словам синоптиков, станет, после 11 августа, когда в регион должны прийти дожди.

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