Приём документов для зачисления детей в первые классы начался в Казахстане

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3 апреля начался приём заявлений для зачисление детей в первые классы.
Кампания по приёму документов стартовала 1 апреля, но эта дата выпала на субботу, поэтому обрабатывать заявки начали сегодня, передает informburo.kz
Документы необходимо подать до 1 августа 2023 года. Это можно сделать двумя способами: через сайт электронного правительства (egov.kz) или непосредственно в школе.
Государство предоставляет право зачисления в общеобразовательную школу без учёта места жительства. При этом заявление можно подать только в одну школу.