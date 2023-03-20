Приказ министра. Вводят ограничения на республиканских трассах

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Основание для ограничения на трассах — приказ министра транспорта и коммуникаций РК №162 от 11 марта 2013года»
В Казахстане с 1 марта по 1 мая на республиканских автодорогах вводятся временные ограничения движения автотранспортных средств по осевым нагрузкам.
В период с 1 марта по 1 апреля они введены для V климатической зоны (Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Карагандинская (Жезказганский регион), Кызылординская, Мангистауская, Южно-Казахстанская области).
А с 23 марта по 1 мая ограничения действуют для IV-ой климатической зоны (Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская (Карагандинский регион), Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области).
Вместе тем, временные ограничения не распространяются на автотранспортные средства:
- осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров,
- мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС,
- гуманитарную помощь пострадавшим,
- перевозку продуктов питания/пассажиров и багажа/медикаментов и занятые на дорожно-строительных работах.