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Приказ министра. Вводят ограничения на республиканских трассах

Фото из открытых источников

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Основание для ограничения на трассах — приказ министра транспорта и коммуникаций РК №162 от 11 марта 2013года»

В Казахстане с 1 марта по 1 мая на республиканских автодорогах вводятся временные ограничения движения автотранспортных средств по осевым нагрузкам.

В период с 1 марта по 1 апреля они введены для V климатической зоны (Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Карагандинская (Жезказганский регион), Кызылординская, Мангистауская, Южно-Казахстанская области).

А с 23 марта по 1 мая ограничения действуют для IV-ой климатической зоны (Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская (Карагандинский регион), Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области).

Вместе тем, временные ограничения не распространяются на автотранспортные средства:

  • осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров,
  • мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС,
  • гуманитарную помощь пострадавшим,
  • перевозку продуктов питания/пассажиров и багажа/медикаментов и занятые на дорожно-строительных работах.
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