Притобольский парк благоустроят до конца года за 1,1 млрд тенге

Стоимость строительных работ — 1,1 млрд тенге. Благоустраиваемая площадь Притобольского парка — 47 га. Возведение триатлон-парка проводится в рамках «Дорожной карты занятости». Об этом на своей странице в Instagram сообщила Региональная служба коммуникаций.

«Сейчас ведётся работа по установке брусчаточного покрытия, также устройство тартанового и асфальтового покрытия для занятий бегом и велоспортом. Устанавливаются малые архитектурные формы», — отметил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов в ходе рабочей поездки.

Завершение благоустройства территории планируется до конца этого года. Также Архимед Мухамбетов проинспектировал строительство в Костанае бассейна, лыжной базы, жилых домов в мкрн «Юбилейный», реконструкция школы бокса по улице Гашека.

Кроме того, продолжается капитальный ремонт в Костанайской областной детской больнице. После завершения работ в эксплуатацию введут 370 коек круглосуточного стационара, 40 коек дневного стационара, консультативно-диагностическую поликлинику с плановой мощностью 30 посещений в смену.

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