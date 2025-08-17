В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Костанайской области рассмотрено уголовное дело в отношении Б. за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также за умышленное причинение легкого вреда здоровью несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.

Как сообщает пресс-служба областного суда, подсудимая, работая воспитателем в Костанайском детском центре оказания социальных специальных услуг, 14 марта 2025 года, находясь на рабочем месте, вопреки своим должностным обязанностям, причинила несовершеннолетней легкие телесные повреждения. А именно нанесла ожоги утюгом.

В результате преступных действий Б. потерпевшей К. был причинен лёгкий вред здоровью.

Подсудимая вину в суде признала полностью раскаялась.

Судом принято во внимание личность подсудимой, которая ранее не судима, вину признала в полном объёме, чистосердечно раскаялась, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, мнение прокурора и представителя потерпевшей о назначении наказания, не связанного с лишением свободы.

С учетом всех обстоятельств по делу суд назначил подсудимой окончательное наказание с применением ст.58 ч.2, 5 УК по совокупности преступлений в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев, с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними сроком на 3 года. На весь срок отбывания наказания установлен пробационный контроль, а также осужденная привлечена к принудительному труду на весь срок наказания.

