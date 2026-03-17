Глава государства подписал Указ «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и очередном призыве граждан Республики Казахстан на воинскую службу в 2026 году».
Когда начался призыв
С 17 марта в Казахстане стартовал весенний призыв. Городские и районные призывные комиссии под руководством заместителей акимов уже приступили к работе.
Сколько человек призовут
До 30 июня в ряды Вооружённых сил и других воинских формирований планируется направить более 21 тысячи граждан в возрасте от 18 до 27 лет.
Распределение призывников:
свыше 11 тысяч — в Вооружённые силы;
более 7 тысяч — в Национальную гвардию;
около 2 тысяч — в Пограничную службу КНБ;
порядка 400 — в МЧС;
около 300 — в Службу государственной охраны.
Как будут приходить повестки
Повестки направляются через SMS-сообщения и уведомления на портале eGov не менее чем за три дня до даты явки. Такие уведомления считаются официальными, и получившие их граждане обязаны явиться в военкомат.
Цифровизация военкоматов
Министерство обороны внедряет проект «Smart военкомат», который автоматизирует процессы воинского учёта. Система позволяет:
автоматически ставить граждан на учёт при смене места жительства;
вести персональный учёт призывников;
оформлять отсрочки и освобождения;
приписывать 17-летних юношей.
В 2025 году таким образом было предоставлено более 457 тысяч отсрочек.
Медосмотр и электронные данные
В призывную кампанию внедрена система «Е-Медосмотр». Она уже применяется в ряде регионов, включая Астану, Шымкент и Алматинскую область. В 2025 году цифровое медицинское освидетельствование прошли более 17 тысяч призывников.
Какие льготы получают призывники
Для военнослужащих предусмотрены меры поддержки:
кредитные каникулы;
возможность поступления в вузы на грант без сдачи ЕНТ;
получение рабочих специальностей во время службы.
С 2023 года более 9 тысяч солдат поступили в вузы без ЕНТ, из них 3 300 — в 2025 году.
Также более 20 тысяч военнослужащих получили кредитные каникулы на сумму около 8,8 млрд тенге.
Ответственность за уклонение
Неявка в военкомат без уважительной причины влечёт административную ответственность. В случае умышленного уклонения предусмотрены меры в рамках уголовного законодательства.
Сколько казахстанцев могут остаться без достойной пенсии в будущем
Мошенники увели 32 миллиона: суд в Костанайской области обязал вернуть миллион тенге
