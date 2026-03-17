Глава государства подписал Указ «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и очередном призыве граждан Республики Казахстан на воинскую службу в 2026 году».

Когда начался призыв

С 17 марта в Казахстане стартовал весенний призыв. Городские и районные призывные комиссии под руководством заместителей акимов уже приступили к работе.

Сколько человек призовут

До 30 июня в ряды Вооружённых сил и других воинских формирований планируется направить более 21 тысячи граждан в возрасте от 18 до 27 лет.

Распределение призывников:

свыше 11 тысяч — в Вооружённые силы;

более 7 тысяч — в Национальную гвардию;

около 2 тысяч — в Пограничную службу КНБ;

порядка 400 — в МЧС;

около 300 — в Службу государственной охраны.

Как будут приходить повестки

Повестки направляются через SMS-сообщения и уведомления на портале eGov не менее чем за три дня до даты явки. Такие уведомления считаются официальными, и получившие их граждане обязаны явиться в военкомат.

Цифровизация военкоматов

Министерство обороны внедряет проект «Smart военкомат», который автоматизирует процессы воинского учёта. Система позволяет:

автоматически ставить граждан на учёт при смене места жительства;

вести персональный учёт призывников;

оформлять отсрочки и освобождения;

приписывать 17-летних юношей.

В 2025 году таким образом было предоставлено более 457 тысяч отсрочек.

Медосмотр и электронные данные

В призывную кампанию внедрена система «Е-Медосмотр». Она уже применяется в ряде регионов, включая Астану, Шымкент и Алматинскую область. В 2025 году цифровое медицинское освидетельствование прошли более 17 тысяч призывников.

Какие льготы получают призывники

Для военнослужащих предусмотрены меры поддержки:

кредитные каникулы;

возможность поступления в вузы на грант без сдачи ЕНТ;

получение рабочих специальностей во время службы.

С 2023 года более 9 тысяч солдат поступили в вузы без ЕНТ, из них 3 300 — в 2025 году.

Также более 20 тысяч военнослужащих получили кредитные каникулы на сумму около 8,8 млрд тенге.

Ответственность за уклонение

Неявка в военкомат без уважительной причины влечёт административную ответственность. В случае умышленного уклонения предусмотрены меры в рамках уголовного законодательства.

Паводки в Костанайской области: лёд на реках взрывают В Костанайской области проводят взрывные работы на реках для предупреждения весеннего паводка. Специалисты уже выполнили...

Сколько казахстанцев могут остаться без достойной пенсии в будущем Чтобы рассчитывать на достойные пенсионные выплаты, важно начинать формировать накопления с молодого возраста. Стремление получать...