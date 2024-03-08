Процедуру банкротства хотят упростить в Казахстане

Заместитель председателя Комитета государственных доходов Кайрат Миятов в кулуарах Сената 29 февраля 2024 года рассказал о планах упростить условия вхождения в процедуру банкротства по кредитам для неплатежеспособных казахстанцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Кайрат Миятов сообщил, что на сегодня 9841 гражданин признан банкротом, сумма долга составляет порядка 20 млрд тенге.

Он также указал на то, что в ходе применения законодательства был выявлен ряд моментов, которые требуют корректировки.

«Процедура внесудебного банкротства применяется только по обязательствам по долгам перед банками второго уровня, МФО и коллекторскими агентствами. При этом процедуру банкротства невозможно применить по долгам перед теми организациями, которые на сегодня лишены лицензии. То есть в свое время они выдали кредиты, затем по каким-то объективным причинам финрегулятор приостановил действие лицензии. Поэтому соответствующая поправка в пункт 1 статьи закона была предложена, для того, чтобы предоставить возможность тем гражданам, которые получали кредиты в период действия лицензии этих финансовых организаций, для того, чтобы они могли также подавать на банкротство. То есть справочник этих организаций будет расширен», – пояснил Кайрат Миятов.

Также предлагается уточнить нормы, касающиеся установки срока просрочки платежей.

«По требованию закона – 12 месяцев, но в случае, если меняются условия договора, то в базе данных появляется новая дата и отсчет ведется от этой даты. Поэтому предлагается также в законе сделать поправку о том, чтобы период просрочки рассчитывался исходя из первоначального, так называемого родительского договора. То есть который первоначально заключался. Потом есть факты, когда банковский договор непогашенный передает коллекторам, и коллектор заключает новый договор. То есть они начинают расчет неплатежа со второго договора, а нужно брать с первого», – добавил Кайрат Миятов.

В планах также упростить требования о предоставлении документа об урегулировании долга, а также решить проблему неосведомленности должника о сумме фактического долга.

«Мы предлагаем также внести поправку о том, что должник просто подает заявление, а данные будут автоматически поступать из кредитного бюро о сумме задолженности. Сразу же он будет видеть, кому и сколько он должен, так как большинство людей не помнят и не ведут учет своих долгов. Это также для того, чтобы облегчить процедуру вхождения. Это основные моменты, которые на сегодня, на наш взгляд, упростят возможность для должников входить в процедуру банкротства и позволят им освободиться от долгового бремени и исключить притязания со стороны судебных исполнительней и коллекторских агентств», – заявил Кайрат Миятов.

Позже в кулуарах он сообщил, что в связи с упрощением процедуры не ожидается наплыва желающих воспользоваться банкротством.

«Граждане осознанно подходят, понимают серьезность последствий, одна из которых – ограничение на выдачу кредитов, все взвешивают и смотрят, стоит ли, скажем, из-за размера долга подавать на банкротство, может, ее просто погасить и тогда у него будет чистая кредитная история. Поэтому мы такого большого всплеска не ожидаем и по сумме долга всего лишь 20 млрд тенге – это не так ощутимо для банкового сектора», – резюмировал Кайрат Миятов

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