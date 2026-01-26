Как установил суд, житель района, занимая должность начальника производственного участка Кушмурунской дистанции пути филиала АО «НК «КТЖ», будучи материально ответственным лицом, незаконно реализовал 40 железнодорожных накладок, предназначенных для производственных нужд предприятия.

В результате его действий филиалу компании был причинён материальный ущерб в размере 200 тысяч тенге.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Похищенное имущество было изъято и возвращено потерпевшей стороне, причинённый ущерб возмещён в полном объёме. Представитель потерпевшего ходатайствовал о назначении наказания, не связанного с лишением свободы, гражданский иск заявлен не был.

С учётом признания вины, отсутствия отягчающих обстоятельств, возмещения ущерба, а также того, что подсудимый ранее не судим и имеет на иждивении несовершеннолетних детей, суд пришёл к выводу о возможности назначения наказания без лишения свободы.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права занимать материально ответственные должности в коммерческих и иных организациях сроком на два года. В отношении осуждённого установлен пробационный контроль.

