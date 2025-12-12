В Казахстане выявили 39 преступлений, связанных с торговлей людьми

В Казахстане по итогам оперативно-профилактического мероприятия «STOP-трафик» полицейскими зарегистрировано 39 преступлений, связанных с торговлей людьми. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

По данным ведомства, раскрыты криминальные схемы, затрагивающие людей из социально уязвимых слоёв населения, в том числе зафиксировано шесть фактов в отношении несовершеннолетних.

Продажа новорождённых и принудительный труд

Представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандық Алпыс рассказал, что одна из наиболее резонансных историй связана с Алматы.

«В Алматы пресечена деятельность преступной группы, причастной к продаже новорождённых. Организаторы, используя сложные жизненные обстоятельства молодых девушек, склоняли их за вознаграждение передавать младенцев третьим лицам. Все фигуранты задержаны. Расследуется более 20 уголовных дел», — сообщил он.

Подозреваемым, по данным полиции, грозит до 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В области Абай выявлена преступная деятельность, связанная с эксплуатацией граждан путём вовлечения их в принудительный труд. Возбуждены 11 уголовных дел, материалы направляются в суд.

Борьба с притонами и сексуальной эксплуатацией

В ходе регулярных проверок ночных развлекательных заведений полицейские пресекают факты вовлечения граждан, включая несовершеннолетних, в различные формы эксплуатации в Шымкенте, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областях.

«В столице полицейскими совместно с прокуратурой проведены рейды в районе железнодорожного вокзала по улице Гёте. По итогам мероприятий восемь лиц привлекаются к уголовной ответственности за организацию и содержание притонов для сексуальной эксплуатации граждан», — отметил Куандық Алпыс.

Псевдорелигиозный центр и «элитный эскорт»

В Акмолинской области пресечена деятельность религиозной группы, которая организовала «духовный центр», пропагандирующий беспорядочные половые связи и отказ от семейных ценностей. В ходе обысков изъяты религиозная литература, атрибуты и ритуальные предметы. Назначены экспертизы, ведётся следствие.

«В городах Астана, Алматы и Шымкент задокументирована деятельность организаторов “элитного эскорта”, занимавшихся вербовкой молодых девушек в различных ночных клубах и барах. Установлены факты их преступной деятельности по организации сводничества. Уголовные дела направлены в суд», — добавил представитель ДБОП МВД.

Профилактика и дальнейшая работа

Кроме того, в Алматы и Астане проведены профилактические рейды в ночных заведениях тематического характера. Их целью стало предупреждение рисков возможной криминальной эксплуатации, пресечение вовлечения молодёжи в асоциальные практики и укрепление нравственных ориентиров в обществе.

В МВД подчёркивают, что комплексная профилактическая работа по противодействию торговле людьми и связанным с ней преступлениям будет продолжена.

