Запрет на авто с сомнительной репутацией обсуждают в Казахстане
Минивэн Toyota Alphard вновь оказался в центре внимания. После серии смертельных ДТП с его участием...
В ближайшие дни в большинстве регионов страны пока еще сохранится без осадков, теплая погода связанная с отрогом северо-западного антициклона.
Лишь в конце периода на западе, севере республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки в виде дождя и снега.
По республике ожидается усиление ветра, на востоке, в центре туман, на юго-западе, юге – пыльная буря.
В температурном фоне значительных изменений не ожидается.
