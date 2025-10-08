Прогноз погоды по Казахстану на 9-11 октября представили

В ближайшие дни в большинстве регионов страны пока еще сохранится без осадков, теплая погода связанная с отрогом северо-западного антициклона.

Лишь в конце периода на западе, севере республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки в виде дождя и снега.

По республике ожидается усиление ветра, на востоке, в центре туман, на юго-западе, юге – пыльная буря.

В температурном фоне значительных изменений не ожидается.

Запрет на авто с сомнительной репутацией обсуждают в Казахстане Минивэн Toyota Alphard вновь оказался в центре внимания. После серии смертельных ДТП с его участием...

Акиматы "балуются". Министр о строительстве "человейников" в городах Во время обсуждения проекта Строительного кодекса в Мажилисе депутат Марат Башимов обратил внимание на проблему...

Что изменится в пенсиях казахстанцев в ближайшие три года С 2026 по 2028 год в Казахстане запланировано повышение размеров пенсий. Соответствующие данные приведены в...