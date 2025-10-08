 Ya Metrika Fast
USD 541.63 EUR 632.24 RUB 6.61

Прогноз погоды на 9-11 октября представили синоптики

— Сегодня, 13:48
Изображение для новости: Прогноз погоды на 9-11 октября представили синоптики

alau.kz

Прогноз погоды по Казахстану на 9-11 октября представили 

В ближайшие дни в большинстве регионов страны пока еще сохранится без осадков, теплая погода связанная с отрогом северо-западного антициклона.

Лишь в конце периода на западе, севере республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки в виде дождя и снега.

По республике ожидается усиление ветра, на востоке, в центре туман, на юго-западе, юге – пыльная буря.

В температурном фоне значительных изменений не ожидается.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.