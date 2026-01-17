19 января на севере, востоке и юге области ожидаются снег и метель.
На севере, востоке и юге региона прогнозируются снег и низовая метель. Ветер юго-западный, 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит 20–25 градусов мороза, на юге области — до 28 мороза, на северо-западе — около 17 ниже нуля.
Днем ожидается 10–15 градусов мороза, на востоке области — до 18 ниже нуля.
В Костанае будет облачно, пройдет снег, возможна низовая метель. Ветер юго-западный, 9–14 м/с. Ночью температура воздуха опустится до 20–22 градусов мороза, днем составит 11–13 градусов ниже нуля.
"Снижение продолжится": эксперты дали неутешительный прогноз по зарплатам казахстанцев
Сколько будут платить казахстанцы за КСК и ОСИ в 2026 году и как не переплачивать
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.