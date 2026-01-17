19 января на севере, востоке и юге области ожидаются снег и метель.

На севере, востоке и юге региона прогнозируются снег и низовая метель. Ветер юго-западный, 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит 20–25 градусов мороза, на юге области — до 28 мороза, на северо-западе — около 17 ниже нуля.

Днем ожидается 10–15 градусов мороза, на востоке области — до 18 ниже нуля.

В Костанае будет облачно, пройдет снег, возможна низовая метель. Ветер юго-западный, 9–14 м/с. Ночью температура воздуха опустится до 20–22 градусов мороза, днем составит 11–13 градусов ниже нуля.

Перепродажа запрещена: названы условия для выдачи костанайцам участков под ИЖС В Костанай планируется начать процедуру предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в жилом массиве...

"Снижение продолжится": эксперты дали неутешительный прогноз по зарплатам казахстанцев Эксперты фиксируют снижение реальных доходов населения к концу 2025 года и не исключают, что в...