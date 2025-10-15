На северо-западе Костанайской области ожидаются осадки — местами дождь и снег. Ветер юго-восточный 9–14 м/с, на юге и востоке региона возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха:

В Костанае — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9–14 м/с.

Температура воздуха составит ночью +1…+3°, днём +8…+10°.

