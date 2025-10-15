Позвонили из акимата. Рудничанка оформила кредит на 44 млн тенге и отдала мошенникам
На брифинге старший прокурор управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры...
На северо-западе Костанайской области ожидаются осадки — местами дождь и снег. Ветер юго-восточный 9–14 м/с, на юге и востоке региона возможны порывы до 15–20 м/с.
Температура воздуха:
ночью от 0 до +5°, на востоке области до –3°,
днём +7…+12°, на юге до +15° тепла.
В Костанае
— переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9–14 м/с.
Температура воздуха составит ночью +1…+3°, днём +8…+10°.
