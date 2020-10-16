Прогноз погоды за 17 октября в Костанайской области

17 октября в Костанайской области ожидается переменная облачность, местами дождь. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, на востоке области +2. Днем +18…+23 градусов.
В Костанае днем ожидается дождь. Ветер юго-западный днем 15-20 м/с.
Ночью +7…+9 градусов, днем +18…+20.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области