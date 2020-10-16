USD 428.05
EUR 501.2
RUB 5.47
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Прогноз погоды за 17 октября в Костанайской области

Прогноз погоды за 17 октября в Костанайской области

17 октября в Костанайской области ожидается переменная облачность, местами дождь. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, на востоке области +2. Днем +18…+23 градусов.

В Костанае днем ожидается дождь. Ветер юго-западный днем 15-20 м/с.

Ночью +7…+9 градусов, днем +18…+20.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Среднюю зарплату врача планируют поднять до 550 тысяч тенге
Следующая новость

Из-за коронавируса на карантин закрыли школу в Костанайской области