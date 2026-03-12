58-летний Еркеш Муканов устроился охранником в один из торговых домов Костаная по государственной программе «Серебряный возраст». Ранее мужчина уже работал в этой сфере, поэтому говорит, что новая работа не вызывает трудностей. Его общий стаж в охранной деятельности составляет около 25 лет.
После увольнения с предыдущего места работы Муканов обратился в городской Карьерный центр, где ему предложили трудоустройство. Сейчас он получает стабильную заработную плату и продолжает накапливать трудовой стаж.
Еркеш Муканов, охранник:
«Здесь нельзя спать на работе. У нас есть камеры, мы наблюдаем через камеры. Также делаем обход, общаемся с людьми, проверяем пропуска. Для меня это удобная работа — хорошая, тёплая. Зарплату выплачивают вовремя, деньги на пенсионный счёт тоже перечисляют своевременно».
Что такое программа «Серебряный возраст»
«Серебряный возраст» — государственная программа, направленная на трудоустройство граждан предпенсионного возраста, оставшихся без работы. Участвовать в ней могут люди старше 50 лет.
Заработная плата участников составляет 30 месячных расчетных показателей — это 129 тысяч 750 тенге. Трудовой договор заключается на срок до трёх лет.
Программа выгодна как для работников, так и для работодателей, поскольку часть заработной платы субсидируется государством.
Айдана Ауезханова, руководитель сектора Костанайского Карьерного центра:
«Каждые 12 месяцев меняется процент субсидирования. При трудоустройстве государство компенсирует 70% заработной платы, затем 65% и в последующие годы — 60%. Общий срок участия в программе составляет 36 месяцев. Очень много безработных старше 50 лет, которым сложно найти работу, поэтому государство и ввело такую меру поддержки».
Самая популярная профессия — охранник
По словам специалистов Карьерного центра, одной из самых востребованных профессий в рамках программы является работа охранником.
Основное ограничение касается возраста: пенсионеры участвовать в программе уже не могут. При трудоустройстве работодатели также учитывают трудовой стаж кандидата, наличие диплома и профессиональных сертификатов.
В прошлом году по программе «Серебряный возраст» в Костанае трудоустроили 176 человек. В этом году план несколько сократили — работу смогут получить 84 участника.
Более подробную информацию о программе можно получить в Костанайском Карьерном центре по адресу: улица Каирбекова, 75.
Погода испортится: предупреждение для жителей Костанайской области
Когда казахстанцам положена АСП
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.