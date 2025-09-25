Костанайский городской суд удовлетворил иск и обязал ответчика возместить материальный ущерб и выплатить компенсацию морального вреда.

Согласно материалам дела, инцидент произошёл в июле этого года. Немецкая овчарка, находившаяся на свободном выгуле без намордника, набросилась на гражданку Р. В результате нападения женщина получила рану на левом бедре и была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

По факту инцидента в отношении хозяина собаки было возбуждено административное производство. В ходе разбирательства суд установил, что причинение вреда произошло из-за нарушения норм законодательства РК об ответственном обращении с животными, в частности правил содержания и выгула домашних питомцев. Ответчик был привлечён к административной ответственности.

Суд признал требования пострадавшей обоснованными и обязал владельца собаки выплатить 95 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда, а также возместить материальный ущерб.

На данный момент решение суда ещё не вступило в законную силу.

В Костанайской области полицейские вернули матери пропавшую девочку В Костанайской области завершились масштабные поиски пропавшей 14-летней девочки с особенностями развития. Ребёнка, ушедшего из...

Сколько раз школы могут продлить трудовой договор с учителем-пенсионером в Казахстане Директора школ могут продлевать трудовые договоры с учителями пенсионного возраста не более двух раз. Об...

Рыболовство в Казахстане: утвержден перечень ценных видов рыб и животных Приказом министра сельского хозяйства от 5 сентября 2025 года утвержден перечень ценных видов рыб и...