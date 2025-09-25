 Ya Metrika Fast
Прогулка в Костанае закончилась для женщины травмой и судебным разбирательством

— Сегодня, 10:03
Изображение для новости: Прогулка в Костанае закончилась для женщины травмой и судебным разбирательством

alau.kz

Костанайский городской суд удовлетворил иск и обязал ответчика возместить материальный ущерб и выплатить компенсацию морального вреда.

Согласно материалам дела, инцидент произошёл в июле этого года. Немецкая овчарка, находившаяся на свободном выгуле без намордника, набросилась на гражданку Р. В результате нападения женщина получила рану на левом бедре и была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

По факту инцидента в отношении хозяина собаки было возбуждено административное производство. В ходе разбирательства суд установил, что причинение вреда произошло из-за нарушения норм законодательства РК об ответственном обращении с животными, в частности правил содержания и выгула домашних питомцев. Ответчик был привлечён к административной ответственности.

Суд признал требования пострадавшей обоснованными и обязал владельца собаки выплатить 95 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда, а также возместить материальный ущерб.

На данный момент решение суда ещё не вступило в законную силу.



Теги:


