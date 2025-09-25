Костанайский городской суд удовлетворил иск и обязал ответчика возместить материальный ущерб и выплатить компенсацию морального вреда.
Согласно материалам дела, инцидент произошёл в июле этого года. Немецкая овчарка, находившаяся на свободном выгуле без намордника, набросилась на гражданку Р. В результате нападения женщина получила рану на левом бедре и была вынуждена обратиться за медицинской помощью.
По факту инцидента в отношении хозяина собаки было возбуждено административное производство. В ходе разбирательства суд установил, что причинение вреда произошло из-за нарушения норм законодательства РК об ответственном обращении с животными, в частности правил содержания и выгула домашних питомцев. Ответчик был привлечён к административной ответственности.
Суд признал требования пострадавшей обоснованными и обязал владельца собаки выплатить 95 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда, а также возместить материальный ущерб.
На данный момент решение суда ещё не вступило в законную силу.
