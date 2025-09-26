26 сентября Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Национального совета по науке и технологиям. Он отметил, что наука и технологии имеют стратегически важное значение для всех государств, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Акорды.

Президент подчеркнул, что возведение первой АЭС станет лишь отправной точкой в развитии отрасли. Главная цель — создать конкурентоспособную атомную индустрию, способную обеспечить энергетическую независимость Казахстана.

Сейчас Агентство по атомной энергии готовит стратегический документ, где особое внимание будет уделено внедрению малых модульных реакторов в регионах с дефицитом электроэнергии.

«Я принимал участие в глобальных климатических саммитах в Дубае и Баку. Своими впечатлениями я поделился с коллегами и членами правительства, откровенно заявив, что все происходящее больше напоминает масштабное мошенничество. Мои слова может подтвердить премьер-министр Олжас Бектенов. На днях президент США Дональд Трамп выступил с трибуны ООН с аналогичным заявлением: «Изменение климата – это величайшее мошенничество, когда-либо совершенное в мире». Поэтому Казахстан объявил об официальных планах в течение 35 лет осуществить полную декарбонизацию. В настоящее время в Казахстане производится 118 миллиардов киловатт энергии. Этого недостаточно. Очевидно, что по мере развития цифровизации и искусственного интеллекта потребность страны в энергии будет стремительно расти», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил важность рационального использования энергетических ресурсов, в первую очередь угля. По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан ежегодно добывает около 113 миллионов тонн этого топлива, что позволяет стране входить в десятку мировых лидеров по объемам добычи.

«Это наш актив, достижение, которым надо рационально распоряжаться. Президент США очень верно сказал: «Мне не нравится ветер, мне нравится уголь». Действительно, ветряные станции, как и производимая ими энергия, обходятся крайне дорого. Более того, такие станции сами могут нанести серьезный ущерб природе. Современные передовые технологии позволяют эффективно очищать уголь, чтобы он не вредил окружающей среде. При этом его использование дешевле ветровой, солнечной и газовой энергии», – отметил Президент Казахстана.

