Жительница Костаная Анна Рахманова пожаловалась на сильный запах табачного дыма во время детского спектакля в Русском драматическом театре.
По словам горожанки, она пришла в театр вместе с дочерью на спектакль «Красная Шапочка». Однако сразу после входа в большой зал стало ясно, что в помещении ощущается стойкий запах прокуренного воздуха.
— Дышать было невозможно. Мы просидели в зале все 45 минут и всё это время вдыхали прокуренный воздух. Это был детский спектакль, в зале находились дети, — рассказала Анна Рахманова.
После окончания представления женщина обратилась к администратору театра с просьбой разобраться в ситуации, указав на нарушение запрета курения в общественных местах. Однако, по её словам, реакция оказалась формальной.
— Мне ответили: «Жалуйтесь, будем рады, если вы напишете». Я попросила передать информацию руководству, сказали, что передадут — и на этом всё. Никаких извинений, никаких слов о том, что проблему решат, — говорит мама девочки.
Анна Рахманова подчеркнула, что готова официально обращаться в уполномоченные органы и не намерена оставлять ситуацию без реакции.
— Это уже не первый раз. Опять детский спектакль, опять большой зал, и снова люди, в том числе дети, вынуждены дышать табачным дымом. Я не собираюсь жаловаться анонимно, если потребуется — укажу свои имя и фамилию, — добавила она.
Женщина считает, что подобные ситуации недопустимы в культурных учреждениях, особенно во время мероприятий для детей, и надеется, что на проблему обратят внимание ответственные службы.
