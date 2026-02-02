Жительница Костаная Анна Рахманова пожаловалась на сильный запах табачного дыма во время детского спектакля в Русском драматическом театре.

По словам горожанки, она пришла в театр вместе с дочерью на спектакль «Красная Шапочка». Однако сразу после входа в большой зал стало ясно, что в помещении ощущается стойкий запах прокуренного воздуха.

— Дышать было невозможно. Мы просидели в зале все 45 минут и всё это время вдыхали прокуренный воздух. Это был детский спектакль, в зале находились дети, — рассказала Анна Рахманова.

После окончания представления женщина обратилась к администратору театра с просьбой разобраться в ситуации, указав на нарушение запрета курения в общественных местах. Однако, по её словам, реакция оказалась формальной.

— Мне ответили: «Жалуйтесь, будем рады, если вы напишете». Я попросила передать информацию руководству, сказали, что передадут — и на этом всё. Никаких извинений, никаких слов о том, что проблему решат, — говорит мама девочки.

Анна Рахманова подчеркнула, что готова официально обращаться в уполномоченные органы и не намерена оставлять ситуацию без реакции.

— Это уже не первый раз. Опять детский спектакль, опять большой зал, и снова люди, в том числе дети, вынуждены дышать табачным дымом. Я не собираюсь жаловаться анонимно, если потребуется — укажу свои имя и фамилию, — добавила она.

Женщина считает, что подобные ситуации недопустимы в культурных учреждениях, особенно во время мероприятий для детей, и надеется, что на проблему обратят внимание ответственные службы.

