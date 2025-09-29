 Ya Metrika Fast
Прокурор Рудного задержан

— Сегодня, 09:19
Изображение для новости: Прокурор Рудного задержан

Фото взято с сайта Генпрокуратуры РК

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, в целях профилактики правонарушений в собственных рядах подразделением внутренней безопасности прокуратуры Костанайской области совместно с ДКНБ области 28 сентября 2025 года по подозрению в совершении уголовно наказуемого деяния задержан прокурор города Рудный.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Иная информация, в соответствии со статьёй 201 УПК, разглашению не подлежит.


