Пропал и найден: тело 25-летнего жителя обнаружили у озера в Костанайской области

— Сегодня, 14:16
Изображение для новости: Пропал и найден: тело 25-летнего жителя обнаружили у озера в Костанайской области

Фото пресс-службы ДП Костанайской области

В Мендыкаринском районе завершились поиски 25-летнего жителя села Боровское, о пропаже которого ранее заявили родственники. С момента обращения полиция начала масштабные розыскные мероприятия.

Изображение 2 для Пропал и найден: тело 25-летнего жителя обнаружили у озера в Костанайской области

В поисках были задействованы все силы: личный состав полиции, авиационная техника, беспилотники, служебные собаки, а также волонтёры и местные жители. Обследованы лесные массивы, прилегающие территории, заброшенные здания и труднодоступные участки.

24 апреля тело мужчины было обнаружено в районе акватории озера «Мормышка».

По предварительным данным, видимых признаков насильственной смерти не установлено. Назначены необходимые следственные действия, по итогам которых будет принято процессуальное решение.



