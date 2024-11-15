Пропал и найден: тело 25-летнего жителя обнаружили у озера в Костанайской области

В Мендыкаринском районе завершились поиски 25-летнего жителя села Боровское, о пропаже которого ранее заявили родственники. С момента обращения полиция начала масштабные розыскные мероприятия.

В поисках были задействованы все силы: личный состав полиции, авиационная техника, беспилотники, служебные собаки, а также волонтёры и местные жители. Обследованы лесные массивы, прилегающие территории, заброшенные здания и труднодоступные участки.

24 апреля тело мужчины было обнаружено в районе акватории озера «Мормышка».

По предварительным данным, видимых признаков насильственной смерти не установлено. Назначены необходимые следственные действия, по итогам которых будет принято процессуальное решение.

