Сколько можно повышать тарифы на коммунальные услуги в Казахстане? Такой вопрос задали вице-премьеру — министру нацэкономики Серику Жумангарину, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

По словам вице-премьера, «просто так тарифы не повышаются».

«Допустим, если вы житель Астаны, то любой субъект естественных монополий, прежде чем повышать тарифы, проводит общественные слушания. Вы можете прийти, посетить, миллион вопросов задать — до каждого винтика, гайки — на что тратятся ваши деньги. Поскольку повышение тарифа — это прежде всего изъятие дополнительной суммы из ваших кошельков», — сказал Серик Жумангарин в кулуарах семинара по новому Налоговому кодексу.

Чиновник назвал сам процесс «достаточно прозрачным» и заявил, что если не повышать тарифы, то в будущем казахстанцы не смогут получать те услуги, которые они получают сейчас.

«Ладно, Астана — это город, где всё новое, левый берег, по крайней мере. Но есть города, где инфраструктура очень сильно изношена: 70-90 процентов. В моногородах до 100 процентов (уровень изношенности — прим.) доходит. Если зимой прорвёт трубу или, как тогда ТЭЦ в Экибастузе была проблемной… Подобного рода вещи будут повторяться всё чаще и чаще. И в итоге мы окажемся без условий. Зимой размороженные батареи — кому это нужно? Альтернативы нет», — добавил Жумангарин.

