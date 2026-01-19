На совещании в акимате начальник управления полиции города Булат Иманов напомнил и озвучил факт мошенничества, который произошел в 2025 году.

2 февраля 2025 года в Управление полиции города Костаная обратилась местная жительница с заявлением о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица. По её словам, злоумышленник, действуя путём обмана и злоупотребления доверием, завладел её денежными средствами на сумму 21 миллион 230 тысяч тенге.

Как сообщил начальник управления полиции города Булат Иманов , этот факт был зарегистрирован в 2025 году и вновь озвучен в качестве примера одной из наиболее крупных мошеннических схем.

В ходе допроса установлено, что потерпевшей поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший сообщил, что по месту её работы якобы проводится проверка Комитет национальной безопасности, и ей необходимо оказать содействие.

Позднее с женщиной связались лица, представившиеся сотрудниками КНБ. Они заявили, что в ходе так называемой проверки якобы выявлены факты финансирования ею террористической деятельности. Под предлогом предотвращения финансирования терроризма злоумышленники убедили потерпевшую перевести все имеющиеся денежные средства на указанный ими счёт.

Доверившись словам мнимых сотрудников, женщина перевела мошенникам 21 миллион 230 тысяч тенге.

В полиции напоминают, что сотрудники правоохранительных и специальных органов никогда не требуют перевода денег по телефону, а также не запрашивают конфиденциальные данные и реквизиты счетов. Граждан призывают сохранять бдительность и при подозрительных звонках незамедлительно обращаться в полицию.

"Воду детям давать страшно": в Береке продолжаются проблемы с водоснабжением Жители микрорайона Береке в Костанае вновь сообщают о проблемах с водоснабжением. В редакцию поступило видео,...

Автомобиль как взвешенное решение Автомобиль сегодня - это уже давно не только эмоция. Это расчёт. И всё чаще -...