Прокуратурой города Астаны проведен анализ по факту наличия водительских удостоверений у граждан, признанных страдающими психическими заболеваниями и освобожденных на этом основании от уголовной ответственности.

Результаты проверки

В ходе проверки установлено, что из 76 лиц, подпадающих под перечень медицинских противопоказаний, препятствующих безопасному управлению транспортными средствами, 6 человек продолжают иметь действующие водительские удостоверения.

Принятые меры

По результатам работы прокуратурой столицы в отношении одного гражданина был инициирован гражданский иск.

Решением суда от 2 июля 2025 года его право на управление транспортными средствами прекращено.

Районные прокуратуры также провели аналогичную претензионно-исковую работу, по результатам которой подано 4 иска — все они удовлетворены судами.

Законодательные инициативы

По итогам анализа прокуратурой внесены предложения о внесении изменений в статьи 16 и 91 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Поправки позволят судам при освобождении лиц от уголовной ответственности по причине психических заболеваний одновременно решать вопрос о прекращении их права на управление транспортными средствами.

