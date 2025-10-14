Прокуратурой города Астаны проведен анализ по факту наличия водительских удостоверений у граждан, признанных страдающими психическими заболеваниями и освобожденных на этом основании от уголовной ответственности.
Результаты проверки
В ходе проверки установлено, что из 76 лиц, подпадающих под перечень медицинских противопоказаний, препятствующих безопасному управлению транспортными средствами, 6 человек продолжают иметь действующие водительские удостоверения.
Принятые меры
По результатам работы прокуратурой столицы в отношении одного гражданина был инициирован гражданский иск.
Решением суда от 2 июля 2025 года его право на управление транспортными средствами прекращено.
Районные прокуратуры также провели аналогичную претензионно-исковую работу, по результатам которой подано 4 иска — все они удовлетворены судами.
Законодательные инициативы
По итогам анализа прокуратурой внесены предложения о внесении изменений в статьи 16 и 91 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Поправки позволят судам при освобождении лиц от уголовной ответственности по причине психических заболеваний одновременно решать вопрос о прекращении их права на управление транспортными средствами.
