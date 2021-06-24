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Работодателей будут наказывать за незаконные переработки сотрудников

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Сенат принял закон, по которому устанавливается административная ответственность за допущение работодателем дискриминации в сфере труда, передает Tengrinews.kz.

Новшества планируется прописать в Кодексе об административных правонарушениях. За незаконное превышение рабочего времени и рабочей смены работодатель на первый раз получит предупреждение. За повторные случаи ему уже грозит штраф. На должностных лиц — 40 МРП (116 680 тенге в 2021 году), на субъекты малого предпринимательства или некоммерческие организации — 60 МРП (175 020 тенге в 2021 году), на субъекты среднего предпринимательства — 80 МРП (233 360 тенге в 2021 году), а на субъекты крупного предпринимательства — 120 МРП (350 040 тенге в 2021 году).

«Данный закон предусматривает законодательную защиту трудовых прав граждан и позволит повысить эффективность деятельности органов прокуратуры и внутренних дел для защиты интересов граждан и бизнеса», — сказал председатель Сената Маулен Ашимбаев.

Изменения в КоАП коснулись и ответственности за неисполнение постановлений прокурора, а также расширяет права участковых инспекторов полиции. Они смогут самостоятельно налагать взыскания за 4 адмправонарушения: присутствие несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время, нарушение запрета на потребление табачных изделий, нарушение административного надзора и создание препятствий движению транспортных средств.

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