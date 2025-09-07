По данным сервиса TradingEconomics.com, в глобальном рейтинге по инфляции сегодня Казахстан входит в первую десятку в мире и в первую пятерку в Азии (в рейтинге Турция отнесена к Европе), передает inbusiness.kz.

По уровню инфляции Казахстан уступает лишь нескольким странам с тяжёлой политической и экономической ситуацией. В июле 2025 года выше показатели зафиксированы только в Палестине (59,35%), лишённой суверенитета и находящейся в острой гуманитарной кризисной ситуации, в Иране (38,7%), на который наложены международные санкции, а также в Сирии (15,87%) и Ливане (14,3%), чьи экономики всё ещё восстанавливаются после военных конфликтов и разрушений.

Согласно данным Бюро национальной статистики РК, годовая инфляция в Казахстане в августе 2025 года достигла 12,2%, что стало рекордным показателем. Однако, по оценкам экспертов, реальный уровень роста цен и обесценивания денег может быть существенно выше официальных цифр, учитывая повсеместное удорожание товаров и услуг.

В августе 2025 года в Казахстане зафиксирован рост цен как на продукты питания, так и на непродовольственные товары и услуги. Среди продуктов питания наиболее заметно подорожали шоколад — на 3,8%, кофе и лимоны — на 2,6%, сливки — на 1,4%, а также сухофрукты и орехи — на 2,3%.

Среди непродовольственных товаров наиболее существенно выросли цены на столовые приборы — на 5,9%, гладильные доски — на 5,8%, электромясорубки — на 3,1%. Также подорожали ювелирные изделия и часы — на 1,6%, а товары личного пользования — на 0,8%.

В секторе услуг отмечается повышение цен на стоматологические услуги — на 1% за месяц. В годовом выражении (по сравнению с августом 2024 года) особенно подорожали услуги по ремонту обуви — на 9,4%, обслуживанию и ремонту жилья — на 7,1%, посещению тренажёрных залов — на 9,3%, и бассейнов — на 10%.

Ускорение роста цен наблюдается повсеместно. В тот момент, когда ежедневный рост цен на продукты питания и товары первой необходимости вызывает рост недовольства населения, слова депутата Мажилиса Ермурата Бапи, заявившего, что он не видел народа, страдающего от высоких цен, вызвало резонанс в обществе.

«Я побывал в Восточно-Казахстанской области, Семее, Алматинской области. Я не видел такого, чтобы люди массово находились в трудной жизненной ситуации. Конечно, есть отдельные семьи, которые не могут позволить себе даже одежду для своих детей на 1 сентября. Мы постарались хоть немного им помочь», – сказал депутат, отвечая на вопрос журналистов.

Стоит напомнить, что практика распределения товаров по талонам существовала ещё в СССР. Такая система впервые была введена во времена Гражданской войны из-за дефицита продовольствия и потребительских товаров, применялась в годы Великой Отечественной войны, вновь использовалась в 1930-х годах, а затем получила широкое распространение в период перестройки — с 1989 по 1991 год. Талоны позволяли малоимущим приобретать дефицитные товары по фиксированным государственным ценам. С окончательным переходом к рыночной экономике система была упразднена к 1993 году.

Сегодня аналогичная схема возвращается в Казахстан — только уже в цифровом формате. В городе Аккол стартовал пилотный проект по выдаче электронных ваучеров на продукты питания для социально уязвимых категорий граждан. Ваучеры позволяют приобретать основные продукты по сниженной стоимости через мобильное приложение.

