Разговор по телефону, незаконная перевозка пассажиров. В Костанайской области наказали водителей такси и автобусов

78 водителей, управляющих общественным транспортом, привлечены к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

На территории области начались масштабные проверки пассажирского транспорта в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Автобус». В мероприятии активно принимают участие общественники и инспекция транспортного контроля для выявления нелегальных перевозчиков.

По словам полицейских, водители автобусов чаще всего нарушают правила маневрирования и разговаривают по телефону. Это основная причина ДТП.

За первый день, за разговор по сотовому телефону привлечено к ответственности 13 человек, за превышение скорости — 2 водителя, за нарушение правил маневрирования — 11 водителей, не прошли технический осмотр автобусов — 9, а также предрейсовый медицинский осмотр — 2 водителя.

«Цель мероприятия — повышение дисциплины среди водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа на автомобильных дорогах. Также с нами совместно работают сотрудники инспекции по транспортному контролю, партии «Nur Otan» и представители общественности», — говорит сотрудник местной полицейской службы ДП Костанайской области майор полиции Айнур Джумагулова.

Мобильная группа с раннего утра работает на трассе Рудный-Костанай. Именно здесь каждое утро проходит огромный поток общественного транспорта между городами Лисаковск-Рудный-Костанай. Инспекторы патрульной службы останавливали автобусы и микроавтобусы, проверяли соответствия транспорта для перевозки пассажиров.

Представители общественности наблюдали за работой полицейских. К примеру, двое водителей автобусов регулярных маршрутов « Костанай – Аркалык» и «Федоровка-Костанай» не прошли обязательный технический осмотр. Житель села Силантьевка Алтынсаринского района установил дополнительное кресло в автобусе. За незаконное переоборудование водитель привлечен к административной ответственности по статье 590 КоАП РК.

В городах Лисаковск и Житикара наказаны 2 водителя за незаконную перевозку пассажиров. На трассе Костанай- Рудный остановлен водитель микроавтобуса, который незаконно вез пассажиров в областной центр из поселка Фрунзе Камыстинского района. Также полицейские совместно с сотрудниками ДЧС проверили 40 автобусов на предмет соответствия пожарной безопасности. В рамках оперативно – профилактического мероприятия полицейские проводят и акцию «Внимание-пешеход».

«Прозрачность деятельности полицейских вызывает доверие населения. Сегодня мы сами увидели, как работают инспектора», — говорит представитель гражданского альянса «Грин» Лейла Балгабаева.

Операция продлится до 23 октября.

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