В Костанае с каждым годом становится больше машин и уже сейчас утром в разных частях города создаются серьёзные пробки. Чтобы решить проблему с увеличившимся автотрафиком, не первый год организовывают правоповоротные съезды. Сейчас эта работа продолжается.

Работа по расширению и в целом открытию перегруженных улиц, необходима, говорят в отделе ЖКХ Костаная.

«На сегодняшний день еще готовят три правоповоротных съезда на двух перекрестках, сейчас это в работе. Получается у нас Чехова-Аль-Фараби и Тауелсиздик-Чехова. Также планируем сделать еще два правоповоротных на Каирбекова-Тауелсиздик, тоже мы думаем, что даст хороший эффект, разгрузит, потому что у нас улица Каирбекова очень загружена», — говорит главный специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Чингис Омаров.

Чингис Омаров также напомнил, что для уменьшения трафика автотранспорта этим летом провели работы на путепроводе по Назарбаева. За счет, так называемых островков дорогу удалось заметно расширить. Если раньше там было по две полосы, то сейчас по три в каждом направлении.

