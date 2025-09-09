По факту ДТП , произошедшего на пересечении улиц Чернышевского – Садовая в городе Костанай, полицией начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения». Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Установлено, что водитель автомобиля Toyota RAV4 совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия 10-летняя девочка получила травмы и доставлена в детскую областную больницу.

Назначены необходимые экспертизы, водитель установлен, проводится проверка.

Департамент полиции призывает водителей к внимательности и строгому соблюдению правил дорожного движения, особенно вблизи пешеходных переходов.

