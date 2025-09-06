Специальный реестр блогеров для проверки их рекламной деятельности предложили создать в стране, передает LS.

По словам сенатора Геннадия Шиповских, в соцсетях резко возросло количество инфлюенсеров, незаконно зарабатывающих деньги на продвижении онлайн-казино и сомнительных курсов.

«Мы предлагаем ввести лицензирование или создать специальный реестр блогеров для регулированиях их рекламной деятельности и усиления их ответственности перед законом. Наряду со штрафами за продвижение незаконных онлайн-казино и сомнительных гивов полноценно задействовать механизм уголовной ответственности. Внедрить специальную систему мониторинга для проверки законности таких розыгрышей, а также за деятельностью платежных организаций и рекламных агентств», – предложил он.

После этого сенатор привел цифры, согласно которым за последние 2,5 года в стране закрыли 205 подпольных казино, а 224 лица были привлечены к уголовной ответственности.

«Это, безусловно результат проводимой системной работы. Однако в настоящее время основную угрозу представляют зарубежные онлайн-казино, деятельность которых в Казахстане полностью запрещена. Несмотря на то, что только в этом году было заблокировано более 17 тыс. ссылок, их работа продолжается через зеркальные сайты. Особую тревогу вызывает участие некоторых блогеров в продвижении незаконной деятельности. Только за текущий год выявлено 34 блогера, которые рекламировали онлайн-казино, 11 из них привлечены к адмответственности, по 23 случаям материалы направлены в Минкультуры», – сообщил Г. Шиповских.

При этом, отметил он, некоторые блогеры продолжают совершать правонарушения, несмотря на то, что привлечены уже повторно к ответственности.

«Причина в том, что обычные штрафы не оказывают должного сдерживающего эффекта. Незаконная реклама приносит им многомиллионную прибыль, которая значительно превышает размер наложенных адмвзысканий. Кроме того, фиктивные гивы и ложные курсы в настоящее время стали одним из самых распространенных способов обмана в соцсетях. Обычно они обещают людям легкие заработки или быстрый успех. Например, в фальшивых гивах обещают дорогие подарки или денежные призы, но в итоге выигрывают лишь владельцы страниц, которые увеличивают количество их подписчиков. В результате люди теряют время, деньги и не получают ожидаемого результата», – резюмировал сенатор.

